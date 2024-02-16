Соглашение по безопасности: Франция передаст Украине до 3 млрд евро военной помощи в 2024 году

Двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, заключенное Украиной и Францией 16 февраля, предусматривает выделение Парижем до 3 миллиардов евро военной помощи Киеву в течение 2024 года.

Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква, пишет "Европейская правда".

Как отметил Жовква, соглашение по безопасности с Францией определяет составляющие ее "обязательств по безопасности" – всесторонняя помощь для защиты и восстановления ее территориальной целостности, поддержка экономического восстановления и восстановления, предотвращение и активное сдерживание любой новой агрессии со стороны РФ, а также поддержка интеграции в ЕС и НАТО.

"Закреплены конкретные объемы поддержки – в 2024 году Франция предоставит Украине до 3 миллиардов евро военной помощи. Поддержка продлится в течение 10 лет действия соглашения", – добавил он.

Отдельно соглашение предусматривает направления военного и безопасностного сотрудничества Киева и Парижа, включая совместное производство оружия, предоставление дальнобойного оружия и боевой авиации, сотрудничество в киберпространстве.

Также Украина и Франция, согласно договору, будут сотрудничать в вопросе использования замороженных российских активов, санкций против государств-агрессоров и привлечении их к ответственности.

Как сообщалось, президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже 16 января подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности в рамках рамочной декларации "Группы семи".

Перед тем Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Великобританией и Германией.