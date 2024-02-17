Почему Канада тормозит с предоставлением Украине военной помощи

Канада до сих пор медлит с решением о предоставлении Украине десятков тысяч ракет, объясняя это их устарелостью и, соответственно, опасностью при транспортировке и использовании.

Тамошние эксперты предполагают, что лишь незначительная часть этих ракет будет пригодной для использования в боевых условиях.

Этот вопрос в очередной раз вызвал значительную дискуссию в канадских политических кругах и поляризовал взгляды партийных и правительственных представителей.

О неожиданном зимнем похолодании в военном сотрудничестве Украины и Канады читайте в статье проректора Украинского католического университета Дмитрия Шеренговского Трещины в поддержке Украины: что мешает Канаде одобрить продолжение военной помощи.

Канада входит в десятку крупнейших доноров финансовой, гуманитарной и военной помощи Украине.

Украинцы должны оставаться благодарными за эту поддержку, несмотря на подобные трудности, которые, впрочем, сегодня возникают во многих странах.

В то же время мы также должны понимать, что, к сожалению, помощь Украине становится вопросом многих внутренних дебатов. А это означает, что мы должны лучше просчитывать эти риски, действовать на опережение, больше коммуницировать и формировать институциональные механизмы обеспечения поддержки.

Отсутствие утвердительного ответа, но и возражения относительно передачи ракет вызвало недоразумение не только у украинской стороны, но и у канадской оппозиции.

Канадская оппозиция также отмечает, что передача ракет выгодна для обеих сторон – украинцы получат необходимое оружие, а канадцы избегут расходов на его утилизацию.

Зато либералы обвинили оппозицию в том, что она политизирует вопрос поставки ракет, потому что он довольно технический.

Другим свидетельством того, что двухпартийное единодушие относительно помощи Украине начало давать трещину, стало рассмотрение в Палате общин на прошлой неделе вопроса обновления канадско-украинского торгового соглашения.

Вероятно, с приближением выборов 2025 года количество расхождений позиций будет только расти.

Так в чем же заключается проблема с канадской военной помощью?

Несмотря на свою откровенно проукраинскую позицию, вопрос предоставления или даже продажи летального оружия является одним из трудных вопросов для правительства канадских либералов. Начиная с 2014 года, Канада по ряду причин экспортировала в основном нелетальное вооружение.

Прежде всего, Канада традиционно занимает более пацифистскую позицию в международных отношениях, чем другие партнеры по НАТО.

Украина является скорее исключением из этого правила, ведь мы получили военную помощь. Зато предыдущие обещания Канады, например иракским курдам в разгар борьбы с ИГИЛ в 2016 году, так и не были реализованы.

Во-вторых, в канадском политикуме ведутся значительные дискуссии о том, что оружие может попасть в руки неправомерных вооруженных формирований в каждом случае военной помощи.

Эта же риторика присутствовала даже при принятии решений о помощи Украине в 2022 году.

Другая причина – бюджетные ограничения. Канада имеет относительно небольшой оборонный бюджет, что значительно сокращает ее возможности предоставления военной помощи, по сравнению с теми же США или Великобританией.

Однако самой большой проблемой, тормозящей именно военную поддержку Украины и провоцирующей ненужную политизацию этого вопроса различными партиями, является отсутствие у Канады четкой стратегии этой помощи.

Соглашение о "гарантиях безопасности" или "заверениях" с описанной механикой поддержки может значительно структурировать работу нынешнего и будущего канадского правительства и избавить его от нерешительности.

На фоне ослабления общественного давления потребность адвокации наших интересов, что на уровне различных ветвей украинской власти, что на уровне гражданского общества, снова обостряется.

Подробнее – в материале Дмитрия Шеренговского Трещины в поддержке Украины: что мешает Канаде одобрить продолжение военной помощи.