СМИ: Венгрия договорилась со Швецией о покупке Gripen, чтобы одобрить расширение НАТО

Венгрия и Швеция, вероятно, приблизились к соглашению по шведским истребителям Gripen, которое может ускорить одобрение венгерским парламентом членства Стокгольма в Североатлантическом альянсе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнал венгерский портал Index.

По информации издания, переговоры между премьер-министрами Венгрии и Швеции Виктором Орбаном и Ульфом Кристерссоном относительно вступления Швеции в НАТО касались также приобретения истребителей Gripen.

В конце прошлой недели в своей ежегодной программной речи Орбан заявил, что "наш спор со Швецией близится к завершению". Как пишет Index, слова венгерского премьера могут касаться именно сделки о приобретении Gripen.

Она станет частью более широкого "военно-оборонного соглашения" между Будапештом и Стокгольмом, добавляет издание и напоминает, что недавно армия Венгрии также взяла на вооружение безоткатную винтовку Carl Gustaf M4 шведского производства.

Также Index со ссылкой на источники подтверждает, что решение о вступлении Швеции в НАТО парламент Венгрии может принять уже на первом заседании весенней сессии, которая начнется 26 февраля.

Как известно, Венгрия пока является единственной страной, которая не одобрила вступление Швеции в Альянс. Премьер страны Виктор Орбан официально поддержал кандидатуру Швеции в январе, но она еще должна быть утверждена венгерским парламентом.

Парламентское голосование должно быть формальностью, поскольку правящая партия Орбана "Фидес" имеет комфортное большинство. Но лидеры "Фидес" в начале февраля потребовали, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сначала посетил Будапешт перед парламентским голосованием.

Кристерссон исключил дальнейшие переговоры с Будапештом по заявке Швеции, но заявил, что будет готов встретиться с Орбаном после того, как парламент Венгрии ратифицирует заявку.