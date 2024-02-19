Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций ЕС - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС 19 февраля заявил, что Будапешт не будет блокировать тринадцатый пакет санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сийярто сказал на пресс-конференции, которая транслировалась на его Facebook-странице.

По словам главы венгерского МИД, все элементы 13-го пакета санкций ЕС против России, которые "вредят венгерским интересам", были изъяты, поэтому Венгрия не будет выступать против его одобрения. Но он не обошел привычной критики политики ЕС.

"Основополагающие экономические интересы Венгрии не затрагиваются конкретными мерами в санкционном списке, но проблема гораздо больше: ЕС продолжает полностью провалившуюся стратегию, которая не приближает нас к миру, а отдаляет от него", – считает Сийярто.

По его мнению, предыдущие пакеты санкций лишь нанесли ущерб экономике Евросоюза, где "все еще царит военный психоз", хотя "уже сейчас понятно", что война в Украине не завершится военным путем.

13-й пакет санкций ЕС против России должен был быть принят министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе 19 февраля. По данным СМИ, в нем также могут быть санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые она использует против Украины.

На прошлой неделе стало известно, что Венгрия заблокировала утверждение 13-го пакета санкций ЕС против России. Один из чиновников рассказал, что Венгрия не согласилась с новыми санкциями из-за наличия в списке китайских компаний.