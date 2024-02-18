Блокада фермеров в Польше: один КПП полностью заблокировали, движению поездов пытались помешать

Польские фермеры полностью заблокировали в обе стороны движение грузовиков на международном пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин", а также пытались помешать движению поездов.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Государственная таможенная служба Украины.

Как говорится в сообщении, на автомобильном направлении сообщения с 9:00 часов по киевскому времени движение грузовиков в обе стороны на пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" полностью заблокировано польскими фермерами, которые проводят на подъездных путях перед Дорогуском масштабную акцию протеста.

Отмечают, что вопреки обещаниям митингующих пропускать скоропортящиеся, опасные или гуманитарные грузы, с тех пор границу не пересек ни один грузовик.

"С 15:30 по 17:30 на железнодорожной станции "Дорогуск" протестующие пытались блокировать железнодорожные пути, впрочем полиция Республики Польша этому помешала. В настоящее время движение поездов происходит в штатном режиме", – заявили в ведомстве.

Государственная таможенная служба Украины отметила, что пропуск рейсовых автобусов осуществляется в обычном порядке без очередей.

Ранее в Госпогранслужбе предположили, что из-за блокады польскими фермерами пунктов пропуска может задерживаться доставка гуманитарной помощи.

По состоянию на пятницу, 16 февраля, польские фермеры блокировали шесть пунктов пропуска на границе с Украиной.

Перед этим глава украинского правительства Денис Шмыгаль в телефонном разговоре с главой правительства Польши Дональдом Туском обсудил ситуацию на границе, где польские фермеры устроили блокаду украинских грузовиков.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский заявил, что переговоры с Украиной об условиях экспорта некоторой агропродукции находятся на завершающей стадии.

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