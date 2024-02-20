Польские охотники присоединяются к фермерским протестам

Одна из ассоциаций польских охотников заявила, что присоединится к протестам фермеров, чтобы поддержать их требования и выступить со своими.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Ассоциация "Охотники в действии" заявила, что 20 февраля будет протестовать вместе с фермерами, чтобы поддержать их требования и выразить свой протест против новых ограничений на охоту.

"Мы не согласны с разрушением польского сельского хозяйства путем делегализации охоты. Сбалансированная охота, сельское и лесное хозяйство – это основы безопасности нашей страны. Нужно остановить разрушение наследия многих поколений поляков", – заявили в ассоциации и призвали своих единомышленников "стать со своим авто за каждым фермерским трактором".

Как известно, 20 февраля польские фермеры собираются заблокировать все пограничные переходы с Украиной.

Польский министр сельского хозяйства накануне протеста обратился к фермерам в письме, в котором обозначил приоритеты министерства и пригласил к переговорам.

Предыдущие масштабные протесты с блокированием границы с Украиной были 18 февраля, тогда протестующие попытались перекрыть в том числе железнодорожное движение.