На телефонах членов оборонного комитета Европарламента обнаружили шпионские программы

Европейский парламент попросил членов подкомитета по вопросам обороны проверить свои телефоны на наличие шпионского программного обеспечения после того, как на двух устройствах были обнаружены следы взлома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

IT-служба Европарламента сообщила, что членов и сотрудников подкомитета по вопросам безопасности и обороны атаковали атакованные программным обеспечением для наблюдения.

Проблему обнаружили во время плановой проверки устройств на предмет кибербезопасности, поэтому причина, по которой на телефоны могли установить вредоносную программу, пока непонятна.

"В данном геополитическом контексте и учитывая характер дел, которыми занимается подкомитет по вопросам безопасности и обороны, особое внимание уделяется устройствам членов этого подкомитета и персонала, который поддерживает его работу", – прокомментировала заместитель спикера Европарламента Дельфина Колард.

Инцидент произошел на фоне подготовки Европарламента к возможному иностранному вмешательству и кибератакам во время выборов в июне этого года.

Аудит кибербезопасности Европарламента в конце прошлого года показал, что меры защиты "еще не соответствуют отраслевым стандартам" и "не полностью соответствуют уровню угрозы", которую представляют киберпреступники.

Напомним, что скандал из-за использования шпионских программ для слежки сейчас продолжается и в Польше. Недавно премьер-министр Дональд Туск заявил о наличии "100% доказательств" использования шпионской программы Pegasus в период пребывания партии "Право и справедливость" при власти.