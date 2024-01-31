Британия и Франция ускорят усилия для борьбы с нелегалами на малых лодках

Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли и его французский коллега Жеральд Дарманен договорились ускорить развертывание средств воздушного наблюдения с целью уменьшить число мигрантов, которые переправляются в Британию на небольших лодках.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В заявлении, обнародованном британским правительством после переговоров в Париже, говорится о планах ускорить развертывание ключевого оборудования для воздушного наблюдения за переправами мигрантов.

"Эти планы ускорят развертывание ключевого оборудования для воздушного наблюдения, обеспечивая беспрецедентный уровень покрытия, что позволит французским правоохранительным органам как можно быстрее перехватывать попытки пересечения границы", – отмечается в сообщении, не указывая временные рамки развертывания.

В заявлении говорится, что главы МВД обеих стран приветствовали планы по ускорению выполнения соглашения о британско-французском саммите в марте 2023 года.

Согласно сообщению, Клеверли и Дарманен также договорились о налаживании более тесных связей в правоохранительной сфере и обсудили созыв встречи министров внутренних дел группы североевропейских стран по теме миграции.

"(Франция и Великобритания) также продолжат призывать к заключению соглашения между Великобританией и ЕС по вопросам миграции с целью лучшего управления как легальной, так и нелегальной миграцией", – цитирует Дарманена офис Клеверли.

Ранее французская полиция сообщила о перехвате на севере страны транспортного средства, в котором перевозили 40 нелегальных мигрантов.

За несколько дней до этого в Ла-Манше вблизи Вимере, в этом же районе, пятеро мигрантов погибли при попытке через море добраться до берегов Британии. Местный мэр заявил, что за трагедию соответственны и британская сторона, и перевозчики, которые предлагают такие услуги, пренебрегая жизнями людей. Всего в ночь на 14 января в Ла-Манше вытащили из воды 182 мигрантов.

Попасть в Британию из Европы через Ла-Манш ежегодно пытаются тысячи людей, несмотря на то, что такие путешествия регулярно заканчиваются смертельными случаями.

По данным британского правительства, в 2023 году таким путем прибыли почти 30 тысяч мигрантов – на треть меньше, чем в предыдущем году.

Проблема с миграцией на малых лодках является политическим приоритетом для британского правительства и болезненной темой в отношениях с Францией.