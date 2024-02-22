В ЕС определили, где откроется новый орган по борьбе с отмыванием средств

Представители Совета Евросоюза и Европарламента 22 февраля достигли договоренности относительно места расположения будущего европейского органа по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма (AMLA).

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно договоренности, AMLA будет располагаться в немецком Франкфурте и начнет свою работу в середине 2025 года. В нем будут работать более 400 сотрудников.

Новый орган станет центральным элементом реформы системы противодействия отмыванию денег в ЕС. Он будет иметь прямые и опосредованные надзорные полномочия, а также право накладывать санкции и другие ограничительные меры.

Предложение создать AMLA Европейская комиссия выдвинула еще в июле 2021 года. Причиной стало отсутствие достаточных ресурсов для противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма на фоне нескольких громких случаев, в частности дела Danske Bank.

Совет ЕС и Европарламент согласовали создание органа в конце 2023-го.

В январе институты достигли предварительного согласия по части пакета мер по противодействию отмыванию денег, который имеет целью защитить граждан и финансовую систему Евросоюза от отмывания денег и финансирования терроризма.