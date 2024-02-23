Макрон пригласил европейских лидеров на спецвстречу, посвященную Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с иностранными лидерами в Париже в понедельник, чтобы обсудить усиление сотрудничества в поддержку Киева.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
"Через два года после начала вторжения в Украину эта рабочая встреча даст возможность изучить пути усиления сотрудничества между партнерами в поддержку Украины", – заявили в Елисейском дворце в четверг.
Французские чиновники говорят, что Макрон полон решимости дать понять Москве, что в Европе нет "усталости от Украины", несмотря на опасения относительно дальнейшей поддержки со стороны США.
О приглашении от президента Франции также в четверг сказал президент Польши Анджей Дуда во время разговора с Polsat News.
"Президент Макрон пригласил в Париж целый ряд европейских лидеров на специальной основе, чтобы обсудить новые предложения по решениям и помощи Украине. Мы обсудим их подробно", – отметил он.
Он добавил, что во встрече примут участие лидеры ряда стран.
Ранее Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в письме главам МИД и Минобороны государств-членов призвал сделать все возможное, чтобы обеспечить Украину снарядами.
Перед этим министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что европейские страны должны найти путь для закупки боеприпасов для Украины, которая в них срочно нуждается.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что каждый артиллерийский снаряд, который сейчас производится в Европе, "должен служить обороне Европы".