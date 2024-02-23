Лидеры ЕС к годовщине вторжения РФ пообещали помочь Украине положить конец войне

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европарламента Роберта Метсола ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину обнародовали совместное заявление, в котором обещают помощь, чтобы положить конец войне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления.

В тексте лидеры ЕС обещают поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Они возлагают ответственность за войну на РФ и ее лидеров.

"Мы по-прежнему полны решимости привлечь их к ответственности, в том числе за преступление агрессии", – подчеркивают лидеры ЕС.

В ЕС обещают поддерживать Украину в этой войне столько, сколько потребуется "ради народа Украины, ради мира и безопасности в Европе и международного порядка".

"Европейский Союз будет продолжать оказывать мощную и непоколебимую политическую, военную, финансовую, экономическую, дипломатическую и гуманитарную поддержку, чтобы помочь Украине защитить себя, защитить свой народ, свои города и критически важную инфраструктуру, восстановить свою территориальную целостность, вернуть тысячи депортированных детей и положить конец войне", – говорится в заявлении.

Также лидеры ЕС обещают обеспечивать Украину необходимой военной помощью, в частности, поставлять критически необходимые боеприпасы и ракеты.

"Мы приняли беспрецедентные меры на уровне ЕС для наращивания производства европейской оборонной промышленности, и мы продолжим увеличивать мощности, что позволит нам усилить нашу военную поддержку и сотрудничество с Украиной, одновременно укрепляя нашу обороноспособность и европейский суверенитет", – подчеркивается в заявлении.

Лидеры ЕС также пообещали работать над будущими обязательствами в сфере безопасности, которые помогут Украине защитить себя в будущем, а также усилить санкционное давление на РФ.

Напомним, что страны-члены ЕС не смогли согласовать текст совместного заявления ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за позиции Венгрии, поэтому его формат пришлось изменить.

Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк ранее писал, что Венгрия заблокировала текст, потому что не согласна с определенными формулировками заявления.

Поэтому заявление к годовщине великой войны было обнародовано от имени Мишеля, фон дер Ляйен и Метсолы.