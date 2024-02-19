Эстония предлагает ЕС выпуск облигаций на 100 млрд евро для стимулирования оборонной промышленности

Европейский Союз должен работать над планом выпуска еврооблигаций на сумму 100 миллиардов евро для стимулирования оборонной промышленности континента и одновременно делать больше для предоставления оружия Украине.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Bloomberg, передает "Европейская правда".

По мнению Каллас, следующая Европейская комиссия, после выборов в июне, должна применить такой же единый подход к безопасности, как и нынешняя, когда она боролась с пандемией коронавируса.

"Мы находимся в том месте, где нам нужно больше инвестировать и [исследовать], что мы можем сделать вместе, потому что облигации, которые выпускаются отдельными странами индивидуально, слишком малы, чтобы их можно было масштабировать", – сказала она.

"Еврооблигации могут иметь гораздо большее влияние", – считает Каллас.

Идею изучения возможности совместных заимствований для усиления обороноспособности континента также поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Европейского совета Шарль Мишель. Более бережливые страны, такие как Нидерланды и Германия, скорее всего, будут менее заинтересованы в этом.

Каллас сказала, что она остается оптимистично настроенной относительно того, что Конгресс сможет договориться о финансировании Украины после встреч с американскими законодателями в Мюнхене. "Ощущение было такое, что, находясь здесь, они также, возможно, лучше понимают, что стоит на кону", – сказала она.

Эстонский премьер заявила, что есть и другие, более срочные шаги, которые ЕС должен сделать, чтобы помочь Украине, сосредоточившись на развитии ее промышленности и обеспечении долгосрочных контрактов на поставку, в том числе путем более глубокого изучения запасов оружия и поиска запасов по всему миру, которые можно было бы закупить и отправить в Киев.

"Мы должны сделать все. Европа сделала много и должна сделать еще больше. Это очевидно", – подчеркнула Каллас.

Она отметила, что для некоторых стран угроза, которую представляет Россия, все еще остается преимущественно интеллектуальной дискуссией: "На словах они понимают и поддерживают, но на деле делают не так много, потому что не чувствуют, что это настоящая угроза".

"Я не вижу их складов, но если мы, как маленькая страна, все еще находим вещи, которые можем отправить, я уверена, что у больших стран также есть вещи, которые они могут отдать или отправить Украине, чтобы она могла себя защитить", – заявила Каллас.

Как сообщала "Европейская правда", ранее в Мюнхене Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину.

Также от участников звучали креативные идеи о том, как достать снаряды для Украины.