Украинское Минобороны заключило первый прямой контракт со шведским производителем

Закупочное агентство Минобороны Украины заключило первый прямой контракт со шведским производителем.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины, пишет "Европейская правда".

Агентство оборонных закупок МОУ во время визита в Украину министра обороны Швеции Пола Йонсона заключило первый прямой контракт со шведской компанией ОПК.

Контракт стал возможен благодаря поддержке Администрации оборонных материалов Швеции (FMV) в рамках соглашения о сотрудничестве между FMV и МОУ, которое подписали еще на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Других его деталей не раскрывают.

Сотрудничество позволит Украине ускорить развитие собственного закупочного агентства и учесть опыт коллег в дальнейших закупках, отметили в коммюнике.

Там добавляют также, что план, согласованный украинской и шведской сторонами в начале февраля, предусматривает также возможность подключиться к текущим шведским закупкам.

Напомним, Швеция недавно анонсировала новый пакет помощи для Украины на 630 млн евро, в него войдут боевые катера.