Чешская Республика не собирается отправлять войска в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Таким образом Фиала отреагировал на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что несколько стран-членов НАТО и Европейского Союза рассматривают возможность отправки своих солдат в Украину на основе двусторонних соглашений.

По словам премьер-министра, никому не нужно бояться, что в Чехии будет рассматриваться вопрос о какой-то форме принудительной войны.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ничего подобного о словах Фицо об отправке солдат она не слышала.

"Я ничего подобного не слышала и не читала", сказала она.

Фиала сделал свое заявление еще до встречи в Париже, на которой президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что среди союзников Киева нет согласия об отправке войск в Украину.

Макрон также объявил, что союзники Украины создадут коалицию для поставки Киеву ракет средней и большой дальности.