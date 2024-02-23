Премьер Швеции приехал к Орбану в Будапешт перед ожидаемым одобрением вступления в НАТО
Пятница, 23 февраля 2024, 11:54
Премьер Швеции Ульф Кристерссон прибыл с визитом в Будапешт по приглашению венгерского визави Виктора Орбана перед ожидаемым голосованием парламента Венгрии за вступление Швеции в НАТО.
Об этом Орбан сообщил в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".
Орбан опубликовал фото встречи с Кристерссоном с подписью "Приветствуем в Венгрии".
Welcome to Hungary, @SwedishPM ! 🇭🇺🇸🇪 pic.twitter.com/TyuilTifyE— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 23, 2024
О приезде шведского премьера в Будапешт в этот день было известно заранее. Орбан сообщал, что лидеры обсудят "усиление сотрудничества между Венгрией и Швецией в сфере безопасности и обороны", а также планы на период председательства Венгрии в Совете ЕС во второй половине 2024 года и Стратегическую повестку дня ЕС.
В венгерских СМИ ранее появлялись слухи, что Венгрия якобы договорилась со Швецией о покупке истребителей Gripen.
Напомним, глава парламентской фракции "Фидес" объявил, что парламент планирует голосовать по вступлению Швеции в НАТО 26 февраля, после возвращения с каникул.
В начале февраля руководство "Фидес" настаивало, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сначала посетил Будапешт перед парламентским голосованием.
Кристерссон в то время исключил дальнейшие переговоры с Будапештом по заявке Швеции, но заявил, что будет готов встретиться с Орбаном после того, как парламент Венгрии ратифицирует заявку.