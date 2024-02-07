Европарламент будет использовать TikTok для избирательной кампании в ЕС несмотря на запрет

Европейский парламент готовится использовать TikTok во время предстоящей избирательной кампании, несмотря на то, что институты ЕС запретили его использование на корпоративных устройствах в прошлом году из-за проблем с кибербезопасностью,

Как пишет "Европейская правда", эту информацию подтвердили Euractiv в пресс-службе ЕП.

Несмотря на то, что запрет на использование социальной медиа-платформы на институциональных устройствах останется в силе, пресс-служба Европарламента объяснила, что она все равно сохранит присутствие TikTok накануне выборов в Европейский парламент, которые состоятся в начале июня.

"Генеральный директорат по вопросам коммуникации планирует создать институциональное присутствие на платформе без первоначального использования устройств и сетей Европейского парламента", – сообщили там.

"Это позволит [Европарламенту] бороться с дезинформацией и доносить информацию, сохраняя при этом безопасность парламентских систем", – добавили в пресс-службе.

Ожидается, что Конференция президентов (КП), орган Европарламента, ответственный за формирование повестки дня пленарных заседаний, обсудит этот вопрос на своем заседании в четверг, 8 февраля.

Во внутреннем документе Европарламента, который попал в Euractiv, говорится, что на следующем пленарном заседании в конце февраля, вероятно, будет одобрено проведение дебатов по иностранному вмешательству во время европейских выборов с участием комиссара по вопросам верховенства права Веры Юровой.

Первый запрет китайской социальной сети произошел в Еврокомиссии, когда ИТ-служба попросила сотрудников удалить TikTok с корпоративных устройств.

Тогда ИТ-служба Еврокомиссии обосновала свое решение соображениями защиты данных комиссии и необходимостью "усиления кибербезопасности".

Через несколько дней (28 февраля) Европейский парламент последовал этому примеру.

Между тем политические группы и депутаты Европарламента уже используют TikTok на своих персональных устройствах во время предвыборной кампании.

Напомним, правительство Нидерландов обсуждает возможность отказа от соцсети Facebook из-за беспокойства относительно безопасности персональных данных на этой платформе.

В прошлом году правительство Нидерландов уже запретило работникам пользоваться TikTok из-за беспокойства относительно рисков шпионажа, которые несет в себе китайская платформа.