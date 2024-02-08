Вучич: Украина проведет саммит со странами Западных Балкан

В ближайшее время Украина проведет саммит со странами Западных Балкан.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Slobodna Evropa, об этом объявил президент Сербии Александар Вучич.

"Мы не ставим под угрозу сотрудничество с Украиной, я буду присутствовать на саммите Западных Балкан и Украины, который состоится в ближайшее время. У нас очень корректные отношения с украинским руководством", – заявил Вучич во время совместного брифинга с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Александар Вучич не сообщил других деталей предстоящего саммита.

Однако, по информации источников "ЕвроПравды", речь идет о саммите Украина – Юго-Восточная Европа, который пройдет 28 февраля в столице Албании Тиране.

Причем соорганизаторами саммита будут и премьер-министр Албании Эди Рама, и президент Украины Владимир Зеленский. В частности, от их имени рассылают приглашения лидерам европейских стран.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 января провел телефонный разговор с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Во время разговора Зеленский поблагодарил Албанию за четкую позицию относительно российского вторжения в Украину, поддержку в Совбезе ООН, а также оборонную и политическую поддержку.

В прошлом году Албания объявила об открытии посольства в Украине.