Задержание Ткача в Польше: Люблинская полиция подтвердила "действия по установлению личности"

Люблинская полиция подтвердила, что проводила накануне "действия по установлению личности" в пограничной зоне после сообщений о задержании возле польско-белорусской границы журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача вместе с оператором.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в Twitter (X) Люблинской полиции.

"Сотрудники полиции Люблинского гарнизона (KPP Łuków) приняли меры в связи с необходимостью установления личности тех лиц, присутствие которых в пограничной зоне вызвало беспокойство жителей. После проверки они покинули территорию полицейского подразделения", – говорится в сообщении.

Policjanci z garnizonu lubelskiego (KPP Łuków) podejmowali czynności w związku z koniecznością ustalenia tożsamości osób, których przebywanie w rejonie przygranicznym zaniepokoiło mieszkańców. Po zweryfikowaniu tożsamości osoby opuściły teren jednostki Policji. February 27, 2024

Польские правоохранители не уточнили имена и национальность лиц, в отношении которых они осуществляли соответствующие действия.

Следует отметить, что сообщение Люблинской полиции вышло практически одновременно с сообщением Подляской полиции, которая заявила, что "не задерживала журналиста из Украины", а сообщения об этом – фейковые новости.

Ранее 27 февраля об инциденте с задержанием сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. Также на связь между этими двумя событиями указывают и некоторые польские СМИ.

Михаил Ткач работал возле польско-белорусской границы (Подляское воеводство граничит с белорусской территорией) вместе с оператором, снимая материал о транзите продукции между Польшей и Россией и Беларусью.

После этого к нему подошли полицейские, которые показали свои удостоверения, далее отвезли в комендатуру, обыскали машину и технику, и после четырех часов и допроса с участием спецслужб – отпустили.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева указала, что ситуацию удалось уладить только после огласки и при поддержке посольства Украины в Польше.