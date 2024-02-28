США на два года продлят пребывание украинцев по гуманитарным паролям
Министерство национальной безопасности США приняло решение продлить возможность пребывания украинцев по гуманитарным паролям на два года.
Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет "Европейская правда".
Принятое решение дает возможность гражданам Украины, срок пребывания которых на территории США по гуманитарным паролям заканчивается в этом году, получить новые гуманитарные пароли сроком до двух лет, отметила Маркарова.
Право восстановить свой статус гуманитарного пароля получили как украинцы, прибывшие в США по программе Uniting for Ukraine (U4U), так и граждане, которым был предоставлен гуманитарный пароль в пунктах пропуска через государственную границу США в период с 11 февраля по 25 апреля 2022 года, до введения этой программы.
"Убеждена, что это решение имеет особую актуальность для тех граждан, которые потеряли свои дома в результате российской военной агрессии и вынужденно выехали с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Россией", – отметила Маркарова.
Подробная информация об условиях и процедуре получения гражданами Украины новых гуманитарных паролей опубликована на сайте Службы по вопросам гражданства и иммиграции США.
Напомним, в прошлом году Министерство национальной безопасности США объявило о продлении до 19 апреля 2025 года статуса временной защиты для граждан Украины в связи с нынешним полномасштабным вторжением России.
Статус временной защиты для украинцев начал действовать в США в середине апреля 2022 года.