Глава Еврокомиссии выступила за закупку оружия для Украины за счет доходов от росактивов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования закупок оружия для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в Европарламенте.

Фон дер Ляйен заявила, что настало "время начать разговор" об использовании сверхприбылей от замороженных российских активов для совместной закупки военных товаров для Украины.

"Не может быть более сильного символа и лучшего применения для этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", – сказала она.

"Это все касается того, чтобы сделать Европу ответственной за собственную безопасность. Без или с поддержкой наших партнеров мы не можем позволить России победить", – заявила фон дер Ляйен.

Идея использования замороженных российских активов для поддержки Украины в последнее время набирает обороты, поскольку дальнейшее финансирование Киева становится все менее определенным.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее призвала страны "Группы семи" срочно найти путь использовать суверенные российские активы, замороженные на территории государств-участников объединения, и направить их на помощь Украине.

Лидеры "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля подтвердили, что будут держать обездвиженными активы российского Центробанка в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны России против Украины.

Напомним, Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

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