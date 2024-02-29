Глава МИД Финляндии: Прибыли от росактивов можно пустить на оружие для Украины

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что доходы от замороженных российских активов следует использовать на вооружение Украины.

Об этом она заявила в эфире финского вещателя Yle, сообщает "Европейская правда".

По мнению Валтонен, ЕС и США могли бы совместными усилиями реализовать эту идею.

Вместе G7 и ЕС заморозили около 300 миллиардов евро российских средств. Их оценочная доходность составляет около трех миллиардов евро в год.

"Эти средства можно было бы пустить на оружие, на поставку оборонных средств и в долгосрочной перспективе – на восстановление Украины", – сказала Валтонен.

Министр, однако, напомнила, что речь идет о достаточно сложном юридическом вопросе.

"Одной из главных ценностей у нас на Западе считается неприкосновенность частной собственности. Хотя не все граждане поймут, почему мы не можем просто взять и присвоить средства соседнего государства, которое ведет жестокую агрессивную войну, не соблюдая никаких международных норм. Но мы все же должны придерживаться наших принципов", – сказала она.

С таким же предложением накануне выступила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен заявила, что настало "время начать разговор" об использовании сверхприбылей от замороженных российских активов для совместной закупки военных товаров для Украины.

Лидеры "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля подтвердили, что будут держать обездвиженными активы российского Центробанка в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны России против Украины.