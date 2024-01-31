Боррель признал: до марта ЕС поставит Украине 500 тысяч снарядов, а не обещанный миллион

Европейский Союз сможет поставить Украине до марта лишь более 500 тысяч артиллерийских снарядов вместо обещанного миллиона.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи министров обороны стран ЕС, сообщает "Европейская правда".

"С прошлого марта до сегодняшнего дня, до начала этого года мы поставили 330 тысяч боеприпасов. Так что мы имеем треть цели, главным образом это снаряды, взятые из имеющихся запасов", – сказал он.

"До марта я ожидаю, что эта цифра вырастет более чем на 200 тысяч, таким образом достигнув более 500 тысяч. Это будет больше половины от цели", – заявил Боррель.

Он подчеркнул, что работа находится в постоянном процессе

"Европейская оборонная машина работает и до конца года планируемые поставки превысят миллион снарядов. Ситуация с поставками будет улучшаться в ближайшие месяцы", – заявил он.

Боррель также добавил, что с начала полномасштабной войны против Украины европейские производственные мощности выросли на 40%: "Сегодня европейские производственные мощности для боеприпасов составляют миллион снарядов в год. Но к концу года эта цифра составит 1,4 млн снарядов".

Ранее эстонский министр обороны Ханно Пвкур заявил, что министры обороны стран ЕС на встрече в Брюсселе договорились, что выполнят свое обещание поставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов – однако позже, чем планировали в прошлом году.

В начале января в Еврокомиссии выражали уверенность, что в ЕС смогут произвести миллион боеприпасов для Украины до весны этого года, несмотря на то, что процесс затормозился.

По данным Reuters от начала декабря, государства-члены Европейского Союза передали Украине только 480 тысяч из обещанного миллиона артиллерийских снарядов до весны 2024 года.

В начале декабря министр обороны Германии Борис Писториус напомнил свое предыдущее заявление о том, что ЕС не сможет передать Украине миллион боеприпасов до весны 2024 года, но пообещал, что ситуация улучшится.

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