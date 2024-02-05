Премьер Британии уверен, что страна сможет защититься от возможной агрессии РФ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна готова к возможной агрессии России, и не согласился с дефицитом финансирования, который накануне раскритиковали в парламентском отчете по вопросам обороноспособности.

Об этом Сунак заявил в интервью ведущему Sky News Пирсу Моргану, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, готова ли Великобритания "должным образом защитить себя", если Россия "развернет свои пушки" в ее сторону, британский премьер ответил: "Да".

"Одна из моих первоочередных задач – обеспечить безопасность каждого. И, к сожалению, вы знаете, мир становится все менее безопасным. И мы видим это на примере ситуации в России и Украине. Но совсем недавно мы наблюдали это и в Красном море", – добавил он.

Сунак напомнил, что на посту министра финансов правительства Британии увеличил финансирование Минобороны до наибольшего уровня со времен Холодной войны, и уже армия должна решать, как распределить эти инвестиции для наилучшей защиты.

"Но в целом, считаю ли я, что мы хорошо защищены, что у нас хорошо вложены средства (в оборону. – Ред.)? Да. Мы являемся вторым крупнейшим поставщиком оборонной продукции в НАТО... Как вы можете видеть из того, что мы сделали в Украине, мы будем отстаивать то, во что мы верим. Мы не позволим агрессии остаться бесконтрольной и безнаказанной", – подчеркнул он.

Накануне стало известно об отчете депутатов парламента Великобритании, в котором те предупредили, что британские вооруженные силы не готовы к войне "высокой интенсивности" в период обострения глобальной нестабильности.

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