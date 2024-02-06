Как судебное решение по делу об убийстве журналиста в Сербии ударит по властям страны

2 февраля Апелляционный суд Белграда принял чрезвычайно скандальное решение. Он отменил предыдущее судебное решение о признании четырех бывших сотрудников Управления государственной безопасности (включая двух ее экс-руководителей) виновными в убийстве журналиста и медиаменеджера Славка Чурувии.

Это убийство произошло еще в 1999 году, когда еще существовала Югославия, а ее президентом был Слободан Милошевич.

О дополнительной точке напряжения в отношениях Сербии с Западом и ее возможных последствиях – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Сербский Гонгадзе: какие последствия будет иметь скандал вокруг дела об убийстве журналиста. Далее– краткое ее изложение.

Известного журналиста и основателя нескольких изданий Славка Чурувию убили на Пасху 1999 года – во время бомбардировки НАТО Югославии.

Некоторое время он был в хороших отношениях с президентом Слободаном Милошевичем, однако впоследствии, из-за своих критических статей о войне в Косово, стал личным врагом для семьи югославского президента.

А еще он имел конфликт с министром информации Александаром Вучичем, нынешним президентом страны. Последний разработал специальный закон о недостоверной информации, в соответствии с которым издания Чурувии несколько раз штрафовали, а в 1998 году были официально закрыты.

А точнее – были вынуждены печататься за границей и нелегально ввозились в Сербию.

За это в марте 1999 года двух журналистов этих изданий и самого Чурувию приговорили к пяти месяцам заключения, формально – за нарушение общественного спокойствия. Впрочем, при содействии адвокатов этот приговор так и не вступил в силу.

А уже 11 апреля Чурувию застрелили "два нападающих, одетые в черное и в черных шапках с прорезями для глаз на головах".

Лишь впоследствии, после отставки Милошевича и открытия архивов, стало известно, что за журналистом и его женой в три смены следили 27 сотрудников Управления госбезопасности.

Как оказалось, следствие пришло к выводу, что непосредственными исполнителями убийства являются бывшие сотрудники спецслужбы Ратко Ромич и Мирослав Курак, а заказчиками – руководители Управления государственной безопасности Радет Маркович и его белградского отделения Милан Радонич.

В 2019 году вынесли первый приговор. Согласно ему, заказчики убийства получили по 20 лет заключения, а исполнители – по 30 лет.

Стоит отметить, что следствие не стало искать заказчиков убийства среди высшего руководства страны.

На тот момент вдова Милошевича спасалась в Москве от ордеров Европола, а Вучич во время следствия был премьер-министром, а на момент оглашения приговора уже стал президентом Сербии.

Впрочем, и это решение было непродолжительным – апелляция отменила приговор первой инстанции.

Зато в 2021 году в повторном производстве Спецсуд снова признал виновным четырех упомянутых экс-сотрудников спецслужб. Единственная разница – теперь организаторам убийства дали по 30 лет, а исполнителям – по 20.

Именно это решение и было отменено 2 февраля 2024 года. Оно уже не подлежит обжалованию – и это может иметь немалые политические последствия.

Решение апелляционного суда дает основания оппозиции говорить о личной ответственности Вучича за это убийство.

Этот скандал не останется незамеченным и для Запада. Может усилить настроения в ЕС пересмотреть отношения с Сербией.

Это все явно не соответствует планам Вучича. Однако внутри власти Сербии, а особенно в силовых структурах, есть немало антизападных политиков, которых вполне устраивает разрыв с Западом.

Как бы там ни было, а судебное решение 2 февраля стало еще одним шагом (не первым, но явно и не последним), который уводит Сербию от движения в ЕС к альянсу с Россией.

Остановить это движение еще возможно, но с каждым таким шагом становится все труднее.

Более подробно – в материале Юрия Панченко Сербский Гонгадзе: какие последствия будет иметь скандал вокруг дела об убийстве журналиста.