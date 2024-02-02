Украина и Молдова присоединились к санкциям ЕС против алмазного гиганта РФ

Девять стран, среди которых Украина и Молдова, присоединились к решению Совета Европейского Союза о санкциях против российского алмазодобывающего гиганта "Алроса" и его генерального директора Павла Мариничева.

Об этом 2 февраля сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Боррель, страны-кандидаты на членство в ЕС – Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдова и Босния и Герцеговина, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия – решили присоединиться к санкциям против "Алросы".

"Они обеспечат соответствие своих национальных политик этому решению Совета. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", – добавил топ-дипломат Евросоюза.

Как известно, Совет ЕС 3 января внес в санкционный список российского алмазодобывающего гиганта "Алроса" и его генерального директора Павла Мариничева. Компания является важной частью экономического сектора, обеспечивающего значительные доходы правительства Российской Федерации.

Это решение дополняет запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций ЕС, принятый 18 декабря 2023 года в связи с захватнической войной России против Украины.

Запрет на российские алмазы является частью усилий G7, цель которого – лишить Россию важного источника доходов от торговли алмазами.