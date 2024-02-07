Салливан о затягивании Венгрией вступления Швеции в НАТО: Наше терпение не бесконечно

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон надеется на скорейшее одобрение вступления Швеции в НАТО со стороны Венгрии, намекнув на возможные шаги в случае дальнейшего затягивания процесса.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал на пресс-конференции 7 февраля вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Салливан, который принимал участие во встрече на уровне советников по нацбезопасности стран НАТО, рассказал, что там обсуждалось членство Швеции, и неоднократно подчеркивалось, что завершение этого процесса для Венгрии является вопросом "доверия и долга".

"Мы видим путь к этому. Конечно, мы находимся в тесном контакте со Швецией по этому вопросу. Не буду сейчас высказывать какие-то конкретные угрозы или предположения относительно тех шагов, которые мы можем предпринять в будущем, но, конечно же, наше терпение в этом вопросе не может быть бесконечным", – сказал он.

Советник Байдена добавил, что США продолжат наблюдать за ситуацией, и он надеется, что "в ближайшем будущем этот вопрос будет решен конструктивным образом".

Венгрия – единственный член НАТО, который еще не одобрил заявку Швеции на вступление в Альянс. После месяцев проволочек венгерский премьер Виктор Орбан официально поддержал кандидатуру Швеции в январе, но она еще должна быть утверждена венгерским парламентом.

Парламентское голосование должно быть формальностью, поскольку правящая партия Орбана "Фидес" имеет комфортное большинство. Но лидеры "Фидес" в понедельник потребовали, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сначала посетил Будапешт перед парламентским голосованием.

Кристерссон исключил дальнейшие переговоры с Будапештом по заявке Швеции, но заявил, что будет готов встретиться с Орбаном после того, как парламент Венгрии ратифицирует заявку.