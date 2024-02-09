Итальянские фермеры проехались под Колизеем на тракторах в цветах флага

Итальянские фермеры устроили проезд тракторов в центре Рима возле Колизея, чтобы привлечь внимание к своим проблемам.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Красный, белый и зеленый тракторы демонстративно проехали под стенами всемирно известной достопримечательности.

ANDREAS SOLARO / AFP

Всего к въезду в столицу прибыли 300 тракторов протестующих фермеров, они находятся там уже не первый день, ожидая разрешения проводить акцию в самом городе.

Фермеры требуют встречи с премьером Джорджией Мелони, чтобы озвучить свои просьбы – в том числе касающиеся части европейских "зеленых" правил, которые повысили для них стоимость производства, что делает их товары менее конкурентными на фоне импорта из третьих стран.

Кроме того, аграрии хотят отмены налогов на дизель для сельхозтехники и более высоких субсидий.

По данным СМИ, правительство Мелони рассматривает выделение 200 млн евро для того, чтобы снизить или вовсе отменить некоторые налоги для фермеров.

Сама Мелони выразила солидарность с аграриями и раскритиковала "идеологизированные" европейские требования.

Как известно, протесты фермеров в последние недели проходят во многих странах Европы с почти одинаковыми требованиями.

Венгерские фермеры 9 февраля устроили протест у границы с Украиной.