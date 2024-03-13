Послы ЕС согласовали усиление механизма приостановления безвиза для третьих стран

Постоянные представители стран-членов Европейского Союза 13 марта согласовали проект регламента, который усилит механизм приостановления безвизового режима для третьих стран, среди которых и Украина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Совета ЕС.

После принятия обновленный регламент позволит Евросоюзу лучше противодействовать ситуациям, когда безвизовым режимом злоупотребляют или он работает против интересов ЕС.

Согласно обновленному механизму, ЕС будет иметь следующие новые основания для приостановления безвизового режима:

несоответствие третьей страны визовой политике Евросоюза, если это может привести к наплыву людей в ЕС (например из-за географической близости);

существование в третьей стране схемы предоставления гражданства в обмен на инвестиции без какой-либо реальной связи с этой страной;

гибридные угрозы и недостатки в законодательстве или процедурах, связанных с безопасностью документов.

Послы ЕС также решили предусмотреть возможность приостановления безвизового режима в случае "значительного и резкого ухудшения внешних отношений" с третьей страной, в частности если это касается прав человека и основополагающих свобод.

В проекте регламента также определены пороговые показатели для запуска механизма приостановления действия безвизового режима с третьими странами – например, если количество случаев отказа во въезде или превышения срока пребывания составляет 30%.

Далее регламент будет согласовываться на переговорах между Советом ЕС и Европейским парламентом и после одобрения обоими институтами вступит в силу.

Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. Он предусматривает пять причин, по которым возможна приостановка безвиза. Четыре из них касаются миграции, пятая причина – откат в проведении реформ.

В октябре 2023-го Европейская комиссия предложила усилить этот механизм.

Также в октябре в ЕС заявили, что в целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, но необходимы дальнейшие усилия, где это возможно.