Официально: Президент Румынии соревнуется за должность генсека НАТО

Румынский президент Клаус Йоханнис 12 марта официально объявил об участии в выборах генерального секретаря Североатлантического Альянса.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал журналистам на пресс-конференции.

Йоханнис напомнил, что Румыния за более чем два десятилетия членства в НАТО доказала способность выполнять свои обязательства и выделяет на оборону 2,5% ВВП.

"Мы находимся в контексте безопасности, в котором, по моему мнению, пришло время для нашей страны взять на себя еще большую ответственность в рамках евроатлантических руководящих структур", – добавил он.

Президент Румынии подчеркнул, что НАТО требует обновленного взгляда на свою миссию, и Восточная Европа должна сделать ценный вклад в дискуссии и решения, принимаемые в Альянсе.

"Имея сбалансированное, сильное и влиятельное представительство из этого региона, Альянс сможет принимать лучшие решения, которые отвечают потребностям и интересам всех стран-членов. По всем этим причинам я решил бороться за пост генерального секретаря НАТО", – объявил Йоханнис.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг еще в 2022 году должен был покинуть пост, но его уговорили остаться, поскольку страны-члены не пришли к компромиссу относительно преемника – для этого требуется согласие всех стран-членов Альянса.

В настоящее время наиболее вероятным кандидатом считают Марка Рютте, который завершает работу на посту премьер-министра Нидерландов. Однако и с его избранием могут возникнуть трудности из-за позиции Венгрии и Турции, а также политического влияния Дональда Трампа, который имеет реальные шансы победить на президентских выборах в США.

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