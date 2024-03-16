Суд над Трампом по влиянию на выборы в Нью-Йорке отложили минимум на месяц

Уголовный процесс по делу о выплате экс-президентом США Дональдом Трампом денег порноактрисам для влияния на выборы 2016 года, который должен был начаться в Нью-Йорке в конце марта, отложили минимум на месяц из-за появления новых материалов дела.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Судья округа Манхэттен Хуан Мануэль Мерчан рассмотрел ходатайство защиты Трампа, которые жаловались на отсутствие времени для изучения всех 100 тысяч страниц материалов дела и хотели, чтобы суд отложили минимум на три месяца.

Суд в конце концов назначил 30-дневную отсрочку судебного процесса, начиная с 15 марта, учитывая отсутствие возражений со стороны прокуратуры. Таким образом, суд над Трампом по делу начнется не ранее 15 апреля – тогда как должен был бы 25 марта.

Параллельно Мерчан распорядился, чтобы стороны процесса прислали ему необходимые документы, чтобы установить причину вероятной задержки адвокатов Трампа с ознакомлением с материалами дела.

Напомним, это дело касается истории, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Трамп заявляет о своей невиновности и политическом преследовании со стороны администрации президента Джо Байдена.

Экс-президент США активно пытается отсрочить судебный процесс по всем уголовным производствам, где он фигурирует, чтобы те не влияли на его предвыборную кампанию. Накануне Трамп получил отказ в суде в попытке прекратить рассмотрение дела о хранении им дома секретных документов.