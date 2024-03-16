Глава МИД Италии: Введение западных войск в Украину грозит "Третьей мировой войной"

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни резко отверг поднятую президентом Франции Эмманюэлем Макроном идею о возможности введения западных войск в Украину.

Его слова цитирует портал AGI, сообщает "Европейская правда".

По мнению Таяни, для НАТО "было бы ошибкой" вводить войска в Украину", которую "мы должны помочь защитить". "Вступить в войну с Россией означает угрозу Третьей мировой войны", – добавил он.

"Наши военные хорошо делают то, что они делают в Красном море для защиты наших кораблей, они хорошо делают то, что они делают в Ливане, в Африке, в Ираке. Наши военные являются носителями мира, гарантий и свободы. Мы не находимся в состоянии войны с Россией", – подчеркнул глава итальянского МИД.

Накануне французский президент Эмманюэль Макрон, комментируя затронутую им идею отправки западных войск в Украину, подчеркнул, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

Французские политики набросились на Макрона после его свежего интервью о поддержке Украины.

В то же время, например, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что западные страны, в том числе и США, не должны быть полностью против идеи ввода войск в Украину, если ситуация там ухудшится.

Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.