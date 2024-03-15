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Французские политики набросились на Макрона после интервью о поддержке Украины

Пятница, 15 марта 2024, 09:34

Лидеры крайне правых и левых политсил во Франции, но и не только они, критикуют президента Эмманюэля Макрона после его нового интервью о войне в Украине, где он объяснял свое видение ситуации и подчеркивал, что нужно быть готовыми противостоять России.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

После выхода интервью Макрона вечером в четверг критика начала звучать от многих политиков правопопулистского "Национального объединения" и крайне левых "Непокоренная Франция" и коммунистов, но также и от правых "Республиканцев".

Лидер "Нацобъединения" Жордан Барделла обвинил Макрона в том, что он якобы взялся за тему войны без конкретной цели и использует ее для внутренних электоральных целей перед выборами. "У такой формы легкомыслия, безответственности и цинизма есть чем беспокоить французов", – заявил он.

"Если подпитывать войну, в конце концов заканчивается тем, что ведешь ее, а кто хочет мира, тот готовит мир. Он (Макрон) – нет", – прокомментировал лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон, заявив также, что Макрон "занимается запугиванием", когда говорит, что в Украине решается будущее не только Украины, но и всей Европы, в том числе Франции.

Глава коммунистов Фабьен Руссель заявил, что Макрон "готов объявить войну России, чтобы замаскировать свой провал во Франции".

"Такое впечатление, что Макрон играет в войну, как в конструктор Playmobil", – заявила племянница Марин Ле Пен Марион Маршаль, которая на европейских выборах будет возглавлять список ультраправой партии Эрика Земмура "Реконкиста!".

Ле Пен, которую ранее называли "подругой Путина", жестко раскритиковала Россию за войну

Лидер правых "Республиканцев" Эрик Сиотти задал вопрос, хочет ли Макрон "воевать с Россией или усилить свои политические позиции в разгар европейских выборов".

"Поддерживать Украину – это нужно. Но раздувать пожар потенциального мирового конфликта для электоральных целей – нет", – добавил Сиотти.

Лидер "Зеленых" Марин Тонделье сказала, что Макрон "не звучит убедительно" и фактически один на один в Европе с такой позицией.

Напомним, вечером 14 марта Эмманюэль Макрон дал интервью французским телеканалам, где еще раз объяснил, что считает Россию серьезной стратегической угрозой для Европы и противником Франции в данных обстоятельствах, поэтому Франция должна решительно поддерживать Украину.

Среди прочего, он отметил, что длительный мир в Украине требует таких условий завершения войны, когда Украина вернет контроль над всеми своими территориями, включая Крым.

В том же интервью Макрон подчеркнул, что если Париж и решит отправить в Украину французские войска, ответственность за это будет лежать исключительно на России.

Напомним, ранее на этой неделе в Национальной ассамблее Франции одобрили доклад премьера Габриэля Атталя по стратегии поддержки Украины и заключенного двустороннего соглашения по безопасности с Киевом.

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