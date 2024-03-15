ЕС инициировал переговоры с Белградом и Приштиной из-за запрета динара в Косово

Европейская комиссия в следующий вторник, 19 марта, проведет новый раунд переговоров между представителями Сербии и Косово, чтобы попытаться решить спор о запрете обращения сербского динара в северных косовских муниципалитетах.

Об этом на брифинге объявил внешнеполитический представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

По словам Стано, переговоры с представителями Приштины и Белграда станут продолжением последней встречи в конце февраля после кризиса, связанного с ограничением на использование динара в Косово.

"Во вторник специальный представитель ЕС Мирослав Лайчак пригласил главных переговорщиков, своих основных коллег, приехать в Брюссель для продолжения дискуссий", – сказал он.

Представитель Еврокомиссии добавил, что на встрече были рассмотрены некоторые вопросы, и она прошла хорошо, но есть еще вопросы, требующие решения, и европейская дипломатия надеется, что сербы и косовары примут участие во встрече, чтобы разрешить кризис.

Напомним, с 1 февраля правительство Косово запретило банкам и другим финансовым учреждениям в районах, населенных сербами, использовать динар.

Премьер Косово Альбин Курти отказался отменять это решение, несмотря на критику ЕС и США, и утверждал, что сербский динар технически не был запрещен, и косовские сербы в северных муниципалитетах все еще могут держать эту валюту.

В феврале тысячи сербов в Косово вышли на протест из-за запрета использовать сербский динар в районах, где они проживают, что стало причиной последнего кризиса в отношениях между Сербией и Косовом.