СМИ: В ЕС нет согласия по поводу верхнего предела беспошлинного импорта зерна из Украины

Страны ЕС пока не смогли договориться о верхней границе беспошлинного импорта украинского зерна, а также о необходимости распространить ограничения на другую продукцию из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

"В дебатах по верхнему пределу беспошлинного импорта украинского зерна 27 стран ЕС продолжают расходиться во мнениях", – говорится в сообщении.

По словам дипломатов, среди стран-членов также нет четкого большинства относительно предложения Европарламента распространить ограничения на мясо птицы, яйца и сахар из Украины, предложенные Еврокомиссией в январе.

Дальнейшие переговоры по этому вопросу запланированы на сегодняшний вечер.

В январе по всей Европе вспыхнули протесты фермеров, одним из главных требований которых было усиление контроля за якобы недобросовестной конкуренцией со стороны Украины.

Фермеры говорят, что украинская продукция, которая когда-то направлялась в Африку или на Ближний Восток, теперь остается в Европе, подрывая позиции местных производителей. Они также говорят, что украинские производители не подпадают под более высокие экологические и социальные стандарты ЕС.

Евросоюз ранее уже предложил различные защитные меры, которые могут быть применены в случае "крайней необходимости", такие как ограничение беспошлинного импорта мяса птицы, яиц и сахара до среднего уровня импорта с 2022-2023 годов.