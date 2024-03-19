Украина и НАТО начали Стратегический обзор украинских оборонных закупок

Состоялась инаугурационная конференция по учреждению Стратегического обзора оборонных закупок Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Офиса вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции в Facebook.

"18-19 марта состоялась инаугурационная конференция в Люксембурге по началу Стратегического обзора оборонных закупок, одного из флагманских проектов Комплексного пакета помощи альянса.

Цель обзора – помощь Украине в реформировании системы оборонных закупок с целью ее согласования с практиками и стандартами НАТО", – сказано в сообщении.

Отмечается, что это первая встреча рабочих групп, в которых эксперты из Украины и государств-членов НАТО будут работать совместно для выработки рекомендаций, которые должны утвердить на Вашингтонском саммите в июле 2024 года.

"Данные рекомендации станут основой дальнейших шагов для обеспечения большей подотчетности, прозрачности и оперативной совместимости, что является частью подготовки Украины к будущему членству Украины в альянсе", – говорится в сообщении.

Обзор осуществляется по запросу Министерства обороны Украины, а реализацию проекта возглавляют специалисты по этим вопросам из стран НАТО и Украины в тесном сотрудничестве с Агентством НАТО по закупкам при поддержке Норвегии.

Как сообщалось, Офис генерального инспектора Пентагона во вторник запустил новый веб-сайт, чтобы предоставить американцам больше информации о надзоре за американским оружием и оборудованием, предоставляемым Украине.