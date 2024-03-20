Сенат Канады одобрил обновленное соглашение о ЗСТ с Украиной

Сенат Канады принял в третьем чтении законопроект, которым имплементируется модернизированное Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA).

Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, пишет "Европейская правда".

Обновленное соглашение было подписано 22 сентября 2023 года во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву.

Ранее в феврале этого года Палата общин парламента Канады поддержала соглашение большинством голосов и направила его в Сенат для утверждения.

Соглашение требует одобрения генерал-губернатора Канады, что должно завершить процедуру ратификации CUFTA в Канаде.

"Модернизированное Соглашение о свободной торговле, которое включает разделы по цифровой торговле, финансовым услугам и защите инвестиций, станет важным инструментом содействия украинским компаниям в выходе на канадский рынок и участия канадских компаний в восстановлении", – отметила посол.

Напомним, в октябре прошлого года министр внешней торговли Канады Мэри Инг представила в парламенте текст модернизированного соглашения о зоне свободной торговли с Украиной

Читайте подробную статью об обновленном соглашении о свободной торговле с Канадой.