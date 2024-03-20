Шмыгаль верит в положительные результаты по разблокированию границы в ближайшее время

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что верит в положительные результаты переговоров по разблокированию границы, которую перекрывают польские фермеры.

Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе в среду по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Мы активно работаем с соседними странами. Я уверен, что в ближайшее время у нас будут хорошие результаты. Самое важное, что мы обсуждаем сегодня во время Совета ассоциации – это невозможность блокирования линии солидарности, особенно когда мы говорим о местах пересечения границы", – отметил Шмыгаль.

По его словам, не зафиксировано ни одного случая, когда бы блокировали гуманитарную или военную помощь, которая свободно проходит границу.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск выразил надежду, что польская и украинская стороны достигнут договоренности по сельскохозяйственным вопросам до встречи правительств в Варшаве, которая запланирована на 28 марта.

Накануне Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия о продлении мер по либерализации торговли для Украины, которые предусматривают новые ограничения и предохранители в связи с беспокойством некоторых стран ЕС.

В конце января Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.

Но это предложение не удовлетворило фермеров в странах ЕС, граничащих с Украиной, которые начали акции протеста – в частности в Польше.

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