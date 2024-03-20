Нидерланды выделят сотни миллионов евро на боеприпасы для F-16 и дроны для Украины

Нидерланды выделяют более 150 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины и 200 млн евро на закупку беспилотников для нашего государства.

Об этом заявила министр обороны Кайса Оллонгрен по итогам вчерашнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минобороны Нидерландов.

Речь идет об оружии класса "воздух-земля" для истребителей F-16, которые отправляются в Украину. Они могут быть сброшены истребителями F-16.

Эти боеприпасы закупаются непосредственно у промышленности.

Нидерланды также снова отправляют ранее обещанные истребители F-16 в Румынию. Самолеты используются там для тренировочного центра для украинских и румынских пилотов. Это касается не только самих самолетов, но и всех связанных с ними запчастей и боеприпасов.

Нидерланды вместе с Данией и США возглавляют "коалицию ВВС" для Украины. 18 нидерландских самолетов F-16 были предоставлены в распоряжение Румынии для проведения учений. Еще 24 нидерландских F-16 предназначены для доставки в Украину. Часть этой группы сейчас готовится к этому. Это происходит в консультациях с партнерами по коалиции.

Нидерланды также делают вклад в размере более 200 млн евро в сфере беспилотников. Планируется приобрести значительное количество беспилотников ISR (разведка-наблюдение-разведка) и передать их Украине. Это делается после консультаций с другими партнерами и украинскими вооруженными силами.

"Эти беспилотники уже используются и хорошо зарекомендовали себя на поле боя", – сказала Оллонгрен.

14 февраля стало известно, что Нидерланды присоединяются к военной коалиции, которая предоставит Украине передовые технологии беспилотников и усилит ее наступательные возможности в войне против России.

Также Нидерланды объявили о выделении 250 миллионов евро на чешскую инициативу по заказу 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины "в кратчайшие сроки".