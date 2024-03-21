Еврокомиссия предложила постепенно интегрировать новых членов в процессе расширения ЕС

Европейская комиссия в среду опубликовала официальную коммуникацию о расширении ЕС и необходимых внутренних реформах Евросоюза, в которой, среди прочего, рекомендовала постепенно интегрировать новых членов в сообщество еще до их вступления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Эта коммуникация является первым шагом на пути к неизбежным реформам ЕС, чтобы подготовить его к расширению, указали в комиссии.

В документе рассматривают последствия расширения Евросоюза в четырех основных сферах – ценностях, политике, бюджете и управлении – и закладывают основу для внутренней реформы ЕС перед расширением.

Примечательно также, что Еврокомиссия, похоже, отстранила от разработки этого вопроса профильного венгерского комиссара Оливера Вархеи.

При представлении новой политики или законодательного предложения ЕК обычно приводит заявление комиссара-докладчика или нескольких комиссаров, ответственных за тематику; такая цитата приведена и на этот раз.

Но несмотря на то, что в целом вопрос расширения относится к компетенции комиссара Вархеи, пресс-релиз Еврокомиссии о нем не упоминает, а вместо этого отмечает лишь словацкого вице-президента ЕК Мароша Шефчовича, в сферу ответственности которого входят институциональные отношения в ЕС и прогнозирование развития.

"Расширение – это геостратегическая инвестиция, которая увеличивает политический и экономический вес ЕС на мировой арене. Оно закрепляет демократию на всем континенте и усиливает конкурентоспособность Единого рынка, например, уменьшая критическую внешнюю зависимость.

Но для того чтобы полностью воспользоваться возможностями этой геополитической инвестиции, как ЕС, так и будущие государства-члены должны быть хорошо подготовленными", – заявил Шефчович.

В документе комиссия настаивает, что государства, стремящиеся к вступлению, должны быть хорошо подготовлены, а процесс вступления должен оставаться основанным на заслугах.

Комиссия выступила за постепенную интеграцию стран-кандидатов еще задолго до их вступления в ЕС. Процесс расширения предложит "странам-кандидатам и потенциальным кандидатам расширенные возможности для "постепенной интеграции"... в избранные политики ЕС еще до их вступления, путем предоставления им определенных преимуществ и обязательств, связанных с членством в ЕС", – сказано в документе.

Однако комиссия подчеркивает, что полноправное членство потребует "полного соблюдения единого всеобъемлющего набора прав и обязательств".

Среди предложенных реформ комиссия рекомендует перейти от требования единогласия к необходимости голосования квалифицированным большинством голосов в определенных сферах внешней политики и политики безопасности.

Комиссия считает, что "управление ЕС можно быстро улучшить, используя весь потенциал действующих договоров, таких как passerelles clauses, позволяющие перейти от единодушия к голосованию квалифицированным большинством в Совете ЕС в ключевых сферах".

В документе также подчеркивается, что Евросоюз должен сохранять безоговорочное уважение к основным ценностям ЕС и продолжать применять их при принятии новых членов.

Относительно бюджета комиссия указывает, что будущие программы расходов ЕС следует разрабатывать с учетом расширения. В то же время точные финансовые последствия расширения в первую очередь будут зависеть от его сроков, объема и результата переговоров о присоединении на основе заслуг.

Напомним, некоторые столицы ЕС нервничали из-за этого документа, поскольку не хотели, чтобы до июньских евровыборов вопросу расширения уделяли много внимания.

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