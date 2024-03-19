Politico: В ЕС неохотно поднимают тему расширения из-за приближения европейских выборов

Приближение выборов в Европарламент в июне привело к тому, что в ЕС неохотно публично говорят на тему расширения – особенно на фоне общеевропейских протестов фермеров.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

Сейчас европейские лидеры раздают уступки, чтобы успокоить разгневанных фермеров и одновременно свести к минимуму разговоры о расширении, особенно когда до выборов в ЕС осталось всего три месяца.

Некоторые чиновники ЕС заявили изданию, что предпочитают держать за закрытыми дверями работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдовы и западнобалканских стран – особенно те последствия, которые вступление этих стран будет иметь для фермеров.

"Давайте будем честными: никто не хочет говорить об этом (расширении) перед европейскими выборами", – сказал один чиновник ЕС, пожелавший остаться анонимным.

"Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров – это не то, что вы хотели бы включить в свои предвыборные лозунги или вооружить этим ультраправых", – добавил чиновник, имея в виду июньские выборы в Европейский парламент.

Украина, став членом ЕС, будет иметь один из самых низких ВВП. Это создаст огромную нагрузку на политику сплоченности блока – финансирование, которое перетекает от богатых регионов к более бедным.

Согласно внутренней записке Совета ЕС прошлой осенью, интеграция Украины в ЕС может означать, что в течение семи лет в страну поступит около 186 млрд евро средств ЕС. Будущее расширение будет означать, что всем нынешним странам Евросоюза "придется платить больше, а получать меньше", недвусмысленно отмечалось в документе.

Когда европейские лидеры соберутся на этой неделе на саммите, чтобы обсудить, среди прочего, вопрос расширения, они почти не коснутся своего внутреннего домашнего задания по расширению. Лидеры ЕС намерены просто "подвести итоги" того, что нужно сделать, согласно последнему проекту выводов встречи, с которым ознакомилось издание.

Еврокомиссия должна была опубликовать документ о внутренней реформе ЕС перед расширением в конце февраля, но этого не произошло. Вместо этого проект был сильно ослаблен, заявили три других чиновника Евросоюза.

Несколько стран попросили комиссию меньше сосредотачиваться на финансовых последствиях и будущих институциональных реформах, добавил один из дипломатов ЕС.

Документ комиссии должен быть опубликован в среду – после того, как его должны были обсудить министры иностранных дел ЕС.

В конце июня европейские лидеры подпишут так называемую стратегическую повестку дня для следующей Европейской комиссии, в частности по внутриевропейской реформе.

Ожидается, что Польша, которая возьмет на себя ротационное председательство в Совете ЕС в 2025 году, начнет закладывать основу для расширения.

Ранее сообщалось, что и украинская сторона, и Брюссель работают над тем, чтобы официальное открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС состоялось не позднее конца июня – когда председательство в Совете ЕС завершит Бельгия и начнется полугодовое председательство Венгрии.

На этот момент уже должны пройти выборы в Европарламент.

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