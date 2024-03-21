Шольц – за идею передать доходы от росактивов на оружие для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает идею о том, чтобы доходы от российских активов были использованы для военной помощи Украине.

Об этом Шольц сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, пишет "Европейская правда".

Немецкий канцлер комментировал соответствующее предложение Еврокомиссии, представленное на этой неделе.

"По моему мнению, они (доходы от замороженных российских активов. – Ред.) должны быть использованы прежде всего для того, чтобы можно было приобрести то оружие и боеприпасы, которые необходимы Украине для ее оборонной борьбы", – сказал Шольц.

"Для меня важно, что мы сейчас даем использованию (этих средств) четкое направление, например для поддержки в закупке боеприпасов", – добавил он.

Согласно предложению Еврокомиссии, 90% прибыли от обездвиженных суверенных активов РФ хотят направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Украины. Остальные будут использованы на восстановление и реконструкцию.

Лидеры 27 стран ЕС обсудят это предложение на саммите в четверг, однако, по данным СМИ, вряд ли примут окончательное решение из-за позиции некоторых стран.

Большое внимание на саммите при рассмотрении этого вопроса будет приковано к реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступающего против отправки оружия в Украину.

Это предложение также вызывает вопросы у нейтральных или внеблоковых стран, таких как Мальта, Австрия и Ирландия.