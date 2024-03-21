Разведка Британии назвала вероятную причину, почему замедлилось продвижение РФ на Донбассе

Российские оккупационные войска продолжают сосредоточивать свои операции в Донецкой области, но имеют незначительные успехи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии за 21 марта.

Разведка отмечает, что в последние недели продвижение войск РФ замедлилось, вероятно, частично из-за значительных потерь во время наступательной кампании на Авдеевку.

По словам аналитиков, россияне пытались расширить зоны контроля северо-западнее Донецка по ряду сел, в частности Орловку, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

"Ситуация остается нестабильной, где украинцам не хватает личного состава и боеприпасов, что, вероятно, ограничивает их способность удерживать позиции", – резюмирует разведка.

В предыдущем обзоре британская разведка сообщила, что Россия прилагает усилия, чтобы увеличить и усовершенствовать применение маскировки для смягчения тяжелых потерь, которые за последние два года понесли ее Черноморский флот и Воздушно-космические силы (ПКС).

Ранее британская разведка сообщила, что Министерство обороны России было вынуждено активизировать усилия по сохранению своего флота в Черном море, в то время как Украина продолжает искать возможности для нанесения ударов на расстоянии.

Перед этим разведка Великобритании рассказала о назначении нового главнокомандующего Черноморского флота РФ Александра Моисеева вместо Николая Евменова и задачах, которые стоят перед ним после ряда потерь российских кораблей из-за атак Украины.

В начале марта на фоне уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов" в Черном море разведка Великобритании проанализировала потери РФ в регионе за последние пять недель.