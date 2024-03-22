Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным выделение первого миллиарда от доходов с замороженных российских активов в пользу Украины уже 1 июля, если ЕС будет действовать быстро для реализации необходимых процедур.

Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам первого дня саммита лидеров ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен заверила, что среди лидеров ЕС существует сильная поддержка использования полученных средств на "военные цели для Украины".

"Я сказала лидерам, что если мы сейчас быстро согласуем это предложение, то сможем выделить первый миллиард уже первого июля. Поэтому это зависит от нас, это в наших руках", – заявила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что можно рассчитывать на получение около 3 миллиардов евро в 2024 году и аналогичных сумм в последующие годы.

Глава Евросовета Шарль Мишель со своей стороны выразил уверенность, что это механизм можно ввести в действие "очень быстро", поскольку он получил "много поддержки" среди стран ЕС.

Саммит глав государств и правительств ЕС 21 марта договорился, что Евросоюз продолжит работу над планом использования доходов от замороженных активов российского центробанка, в том числе для вооружения Украины.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель 20 марта выдвинул план перенаправления процентов, заработанных на замороженных российских активах, в Украину. Согласно плану, 90% средств должны пойти в фонд, который используется для покрытия стоимости оружия для Украины.