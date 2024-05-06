В ЕС назвали "чудом" ситуацию в энергетике Украины на фоне атак РФ

В Евросоюзе поражены работой украинских энергетиков, которые проводят восстановительные работы объектов энергетической инфраструктуры на фоне постоянный российских ударов.

Об этом во время брифинга в Киеве заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Симсон назвала "чудом" работу украинских инженеров, которые обеспечивают украинцам доступ к электроэнергии.

"Я думаю, что Украина и украинские инженеры творят чудеса, поэтому сама ситуация, что вы все еще имеете доступ к электроэнергии, несмотря на то, что россияне пытаются создать длительное отключение, является вызовом, с которым никто не сталкивался до вас", – отметила она.

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Еврокомиссар сказала, что в этой ситуации ключевой является подготовка к зиме. И украинский министр энергетики Герман Галущенко уже передал перечень тех средств, которые страны ЕС могли бы передать Украине.

"Потому что некоторое оборудование, разрушенное россиянами, не так просто заменить: оно изготовлено на заказ, это очень специфическое оборудование, поэтому мы можем от имени наших партнеров обратиться к некоторым поставщикам, чтобы они предоставили приоритет украинским потребностям", – указала она.

Недавно Литва сообщила, что передаст Украине оборудование для тепловых электростанций.

Перед этим Соединенные Штаты передали ряду украинских регионов еще более сотни генераторов и 13 единиц техники для служб чрезвычайных ситуаций.