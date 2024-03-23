Разведка Британии: РФ не сможет защитить все уязвимые объекты на фоне ударов Украины по НПЗ
Разведка Великобритании проанализировала попытки России защитить свои объекты нефтеперерабатывающей отрасли от украинских ударов.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 23 марта.
После того, как в правительстве РФ заявили о планах развернуть системы ПВО "Панцирь" для защиты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в британском ведомстве отметили, что маловероятно, что Россия сможет защитить все уязвимые объекты, учитывая размер и масштабы ее энергетической отрасли.
"Недавние удары по НПЗ, вероятно, вывели из строя не менее 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей", – говорится в обзоре.
Аналитики указывают, что в зависимости от масштаба повреждений, капитальный ремонт на НПЗ РФ может занять значительное время и расходы, а санкции обещают увеличить время и его стоимость из-за поиска нового оборудования.
В разведке Британии обратили внимание, что некоторые из самых отдаленных объектов в РФ, подвергшихся атакам, находятся примерно в 900 километрах от Украины, что демонстрирует достижимость атак ее дронов.
"Эти удары наносят финансовые убытки России, влияя на внутренний топливный рынок", – резюмируют в Минобороны Британии.
Напомним, в публикации FT со ссылкой на источники говорится, что США якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к еще большей эскалации и вызвать глобальный рост цен на энергоресурсы.
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