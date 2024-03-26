Кулеба об отправке иностранных войск в Украину: Этот день может наступить

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не просила развертывания иностранных войск на своей территории, но когда-то "этот день может наступить".

Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что в Украине "были рады видеть", что президент Франции Эмманюэль Макрон, который допускал возможность развертывания иностранных войск в Украине, "движется в этом направлении".

Хотя Украина никогда не просила о "европейских боевых подразделениях на земле", лидеры ЕС должны привыкнуть к мысли, что "этот день может наступить", подчеркнул Кулеба.

"Я прекрасно понимаю, что европейцы не привыкли к мысли о войне. Но это легкомыслие, которое европейцы просто не могут себе позволить – ни для себя, ни для своих детей. Украина может победить. Но если Украина проиграет, Путин не остановится", – отметил глава МИД Украины.

Несмотря на споры вокруг высказываний о возможной отправке западных войск в Украину, Макрон отказался отступить, настаивая на том, что его заявления были хорошо продуманы, но также подчеркнув, что Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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