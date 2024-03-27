В ЕС пятое государство повысит минимальную зарплату до более чем 2 тысяч евро

Бельгия повысит свою минимальную заработную плату до 2029,88 евро в месяц, став пятым государством Евросоюза, где Евростат регистрирует "минималку" более 2000 евро в месяц.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Euractiv.

В этот раз минимальную месячную зарплату повысят на 35,70 евро и еще на столь же – в 2026 году, когда она составит 2065,58 евро брутто.

После Люксембурга с минимальной зарплатой 2570,93 евро/месяц, Ирландии (2146,30 евро/месяц), Нидерландов (2070,12 евро/месяц) и Германии (2054,00 евро/месяц) Бельгия будет на 5 месте в рейтинге стран наибольшими минимальными зарплатами в Европе.

Следующей страной в этом рейтинге является Франция, где повышение 1 января 2024 привело месячную минимальную зарплату до 1766,92 евро брутто.

Из 22 стран-членов ЕС, в которых данные фиксирует Евростат, девять имеют минимальную заработную плату выше 1000 евро в месяц, тогда как три – Болгария, Румыния и Венгрия – имеют менее 700 евро.

В Бельгии франкоязычная социалистическая партия (PS/S&D) хочет увеличить повышение "минималки" до 2800 евро в месяц, как отмечено в ее предвыборной программе.

В прошлом году сообщалось, что более 40% самых бедных французов из-за инфляции пропускают прием пищи.

А в 2022 году для помощи населению во время инфляции правительство Франции объявило о введении продуктовых талонов.