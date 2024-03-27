В Польше из-за проверки контрразведки отзывают генерала, причастного к подготовке ВСУ

Министерство обороны Польши объявило об увольнении генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинского, который, в частности, участвовал в Международной группе поддержки Украины в немецком Висбадене, на фоне проверки Службы военной контрразведки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении польского Минобороны.

Генерал-лейтенанта Громадзинского решили отозвать с должности командира Европейского корпуса (Eurocorps) – группы сил быстрого реагирования, которые базируются в Страсбурге и могут использоваться в операциях под эгидой ЕС, НАТО и ООН.

В сообщении польского Минобороны отмечается, что основанием для отзыва Громадзинского стало начало проверки военной контрразведки в связи с "получением новой информации об офицере".

Хотя ведомство не приводит подробностей, там указывают, что речь идет о "расследовании относительно допуска к государственной тайне" польского генерал-лейтенанта.

"На должность, которую занимал генерал-лейтенант Ярослав Громадзинский, будет немедленно назначен другой офицер", – сообщил представитель Министерства обороны Польши Януш Сеймей.

Громадзинский возглавил Еврокорпус в июне 2023 года, до этого был советником-координатором начальника Генерального штаба Войска Польского и первым командиром 18-й механизированной дивизии, которая формируется с 2018-го.

В последние месяцы генерал Громадзинский также служил в Международной группе поддержки Украины в немецком Висбадене и вместе с американскими офицерами отвечал за подготовку украинских солдат.

Напомним, в прошлом году в Польше завершили расследование в отношении шпионской сети, которая действовала по заказу российской разведки – в суд передали обвинительный акт против 16 человек.