В парламенте Швейцарии поддержали присоединение к группе G7 по поиску росактивов

Комитет по вопросам внешней политики Национального совета – нижней палаты парламента Швейцарии – поддержал призыв к стране присоединиться к международной рабочей группе REPO, которая координирует западные санкции против России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Swissinfo.

Инициатор предложения, депутат от швейцарских "Зеленых" Франциска Райзер отметила, что Швейцария не создала официальной рабочей группы для реализации международных экономических санкций против России.

Это делает еще более актуальным присоединение к любым международным органам, ответственным за санкции, в частности к международной рабочей группе REPO, чтобы обеспечить активное и полное применение санкций, считает она.

Комитет Национального совета Швейцарии поддержал предложение Райзер 12 голосами против 11, еще один депутат воздержался.

Большинство депутатов комитета согласились, что членство в REPO позволит Швейцарии лучше координировать действия с другими странами, которые ввели санкции против РФ. Теперь предложение Райзер обсудят на заседании Национального совета в апреле.

Рабочая группа REPO была создана в марте 2022 года странами G7, Европейским Союзом и Австралией. С тех пор к ней не присоединилась ни одна другая страна.

В прошлом году Швейцария получила письмо от послов страны "Группы семи" с предложением присоединиться к REPO и критикой "лазеек", которые Россия могла использовать для уклонения от санкций. Тогда власти Швейцарии ответили на письмо, отклонив просьбу присоединиться к рабочей группе.