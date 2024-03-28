Госдеп отреагировал на публикацию о "гневе на Макрона" из-за заявления о войсках в Украине

В Госдепе ответили на вопрос о недавней публикации в СМИ, в которой говорилось, что заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке иностранных войск в Украину разозлили американских чиновников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер.

На вопрос о реакции Госдепа на соответствующий материал Bloomberg, Миллер ответил: "У меня нет никакой реакции на эту публикацию".

"Но, конечно, мы четко дали понять, что Соединенные Штаты не собираются отправлять никаких войск в Украину", – сказал он.

Представитель Госдепа добавил, что Макрон – это глава государства, которое является давним союзником США.

"И мы продуктивно работаем с ним над рядом вопросов, в том числе над поддержкой Украины", – отметил Миллер.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что заявления Макрона о возможной отправке иностранных войск в Украину разозлили американских чиновников, которые в частных разговорах опасаются, что такой шаг может привести к столкновению с РФ.

Несмотря на споры вокруг высказываний о возможной отправке западных войск в Украину, Макрон отказался отступить, настаивая на том, что его заявления были хорошо продуманы, но также подчеркнув, что Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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